كورونا يخطف روح أوهاب

غادرنا إلى دار البقاء صباح يومه الخميس، الصحافي ورئيس التحرير السابق بالقناة الثانية إدريس اوهاب، بعد معاناة من مضاعفات صحية بسبب فيروس كورونا بإحدى مستشفيات الدار البيضاء.

وخيم الحزن، صباح ذكرى المولد النبوي اشريف، بالوسط الاعلامي المغربي، بعد تلقيهم خبر وفاة الصحفي أوهاب.

ويعتبر الراحل من أوائل الصحافيين الذين اشتغلوا بالقناة الثانية، بحيث قدم العديد من البرامج السياسية، بالإضافة إلى تقديمه نشرات الأخبار، كما اشتغل في القسم الرياضي القناة الثانية.

ونعى الصحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي زميلهم الراحل.