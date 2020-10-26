برقية تهنئة من الملك لنهضة بركان

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء نادي النهضة البركانية لكرة القدم بعد تتويج الفريق البركاني بلقب كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “يسرنا بمناسبة فوز نادي نهضة بركان لكرة القدم بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2020، أن نتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى كافة منتسبي ناديكم من لاعبين وتقنيين وإداريين ومحبين”.

كما أعرب جلالة الملك عن تقديره “الكبير لهذا الإنجاز القاري المشرف لكرة القدم المغربية، والذي جاء ثمرة لما بذلتموه من جهود متواصلة، وأبنتم عنه من انضباط وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة الإفريقية”.

وقال جلالته “وإذ نجدد لكم تهانئنا، فإننا نرجو لكم ولمختلف الأندية الرياضية الوطنية موصول التوفيق لتحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات قاريا ودوليا”.