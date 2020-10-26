برقية تعزية من الملك إلى أسرة العلمي الادريسي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الرزاق أفيلال العلمي الادريسي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “علمنا بعميق التأثر بنبأ وفاة المشمول بعفو الله، المرحوم عبد الرزاق أفيلال العلمي الادريسي، تغمده الله بواسع مغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه”.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم، لكافة أهل الفقيد وذويه، ولأسرته النقابية والسياسية الكبيرة عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في رحيل أحد رواد العمل النقابي بالمغرب، سائلين الله العلي القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء”.

وأضاف جلالة الملك “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، الذي لاراد لقضاء الله فيه، فإننا ندعوه سبحانه وتعالى بأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما أسداه لوطنه من أعمال صادقة، وأن يجعله من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا”.