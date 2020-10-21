حريق ينهي حياة محام بالجديدة

أعلن مصطفى مكار, نقيب هيأة المحامين بالجديدة، مساء أول أمس (الاثنين)، خبر وفاة الأستاذ الطاهر قاسم، محام سابق بالهيأة ذاتها، إثر الحريق الذي شب في منزل بشارع عبد الرحمان الدكالي التابع للملحقة الإدارية الخامسة بحي المويلحة بالمدينة ذاتها .

وكان الأستاذ قيد حياته يشتغل محاميا بالديار الفرنسية، قبل أن ينتقل للإقامة والعمل في المغرب واستقر بالجديدة، وكان يعاني في أيامه الأخيرة بعض الأمراض، فانقطع عن ممارسة مهنة المحاماة .

وانتقلت السلطة المحلية بعد علمها بالحادث رفقة مصالح الأمن الوطني ورجال المطافئ إلى المكان للسيطرة على ألسنة النيران، وتم انتشال جثة الهالك ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، من أجل إخضاعها لعملية التشريح الطبي .

وتجهل لحد الأسباب، التي أدت إلى اندلاع النيران في المنزل، التي خلفت خسائر مادية وبشرية، وفتحت الشرطة القضائية بحثا حول الموضوع، بعد توصلها بمعاينات الشرطة التقنية والعلمية.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)