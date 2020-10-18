اعتداء جنسي يورط بقالا

أحالت عناصر الشرطة القضائية المحلية التابعة لمفوضية الأمن بالبئر الجديد، التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، أخيرا، متهما يبلغ 26 سنة من العمر ، على أنظار الوكيل العام باستئنافية الجديدة، على خلفية التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتحرش والاعتداء جنسيا على طفلة قاصر تبلغ 6 سنوات.

وعلمت “الصباح” أن البقال استغل قدوم الضحية القاصر للتبضع فانفرد بها وهتك عرضها، ولما عادت إلى منزل عائلتها ظهر على محياها بعض التوتر والاندهاش، ما دفع والدتها إلى استفسارها قبل أن تكشف عن الحقيقة المرة بتعرضها لاعتداءات جنسية من قبل البقال.

وتقدمت عائلة الضحية بشكاية في الموضوع لدى مصالح الشرطة القضائية، مرفوقة بشهادة طبية، لتتحرك بعدها العناصر الأمنية وتعمل على إيقاف المشتبه فيه من داخل محله التجاري واقتياده إلى مقر الأمن للتحقيق معه، بعد فحص كاميرات المراقبة لمحله التجاري ، إذ تم الوقوف على أعماله الإجرامية.

أحمد سكاب (الجديدة)