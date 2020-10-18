5 سنوات لـ״بريء״ هتك عرض ״معاقة״

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في الآونة الأخيرة، متهما بخمس سنوات سجنا، بعد قرارها إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من تهمة هتك عرض فتاة في وضعية إعاقة، وإدانته بالسجن. وتعود وقائع الملف إلى تقديم والد الضحية شكاية إلى المصالح الأمنية بالحسيمة يتهم فيها المدان بهتك عرض ابنته بالعنف، ما دفع عناصر تابعة للضابطة القضائية إلى إيقافه، وإحالته على أنظار الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف، الذي تابعه، في حالة سراح، بتهمة هتك عرض فتاة تعاني ضعف قواها العقلية مستعملا العنف.

وانطلقت أطوار المحاكمة ابتدائيا بالاستماع إلى المتهم والضحية وولي أمرها، إضافة إلى شاهدة في الملف، قبل أن تقرر المحكمة عدم مؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه في هذه القضية وأصدرت حكما يقضي بـ”تبرئته”، ليتم إخلاء سبيله. واستأنف ولي أمر الضحية والنيابة العامة الحكم الابتدائي، لتبدأ جلسات ماراطونية في غرفة الجنايات الاستئنافية، قبل أن تقرر الهيأة إلغاء الحكم المستأنف، ومؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه، وإدانته بخمس سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر.

خالد العطاوي