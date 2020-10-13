لقاح “كوفيد 19” لن يكفي الجميع

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن كمية الجرعات من لقاح «كورونا»، التي ستكون متاحة في المرحلة الأولى من تسويقه، لن تكون كافية لجميع البلدان، ودعت كل بلد على حدة لإعداد خططه، من أجل توفير اللقاح أولا للعاملين في قطاع الصحة، والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، الذي من المنتظر أن يكون جاهزا قبل نهاية 2020.

وأشارت المنظمة، خلال ندوة صحافية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى أهمية انضمام الدول إلى مبادرة «كوفاكس»، التي أطلقتها من أجل تسهيل الولوج العادل للعلاج واللقاحات ضد الفيروس، وتوفير ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاحات بحلول نهاية 2021، وهي المبادرة التي انضمت إليها 171 دولة. وبذل المغرب جهودا كبيرة، من أجل أن يكون في مقدمة البلدان، التي ستحصل على اللقاح الصيني بمجرد البدء بتسويقه، إذ وقع اتفاقية شراكة مع الصين، عبر شركة «سينوفارم» الصينية، للحصول على جرعات منه، مقابل المشاركة في التجارب السريرية. كما سعى أيضا إلى الحصول على اللقاح الروسي، من خلال عقد اتفاقية شراكة أخرى بين وزارة الصحة وشركة «آر فارم» الروسية، من أجل شراء اللقاح الروسي، الذي تنتجه بموجب ترخيص من شركة «أسترازينيكا» البريطانية السويدية.

ن ف