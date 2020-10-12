مطالب بإستراتيجية محكمة لمحاصرة الجائحة بالبيضاء

دعت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالبيضاء، إلى تغيير المسؤول الجهوي لوزارة الصحة، وتعيين كفاءات طبية، من أجل وضع إستراتيجية محكمة واستباقية لمحاصرة وباء “كورونا”، وإشراك فعاليات المجتمع المدني في التحسيس والتوجيه، بعد أن سجلت (الجمعيات) “تطورا مخيفا للوضعية الوبائية بجهة البيضاء سطات، التي تضم حوالي 40 في المائة من الحالات المبلغ عنها يوميا، و40 حالة من الحالات الخطيرة، وحوالي 38 في المائة من عدد الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني، مما أثر على المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ونفسيا، وجعل من عمالات البيضاء بؤرة حدّت من تنقل المواطنين من وإلى العاصمة الاقتصادية».

وطالبت الجمعيات، في عريضة تم إرسالها إلى وزارة الصحة ووالي الجهة، بتفعيل مركز الاستماع والتوجيه للمساهمة في توزيع الحالات حسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى، وإضافة الإحصائيات المتعلقة بالأمراض المزمنة إلى الخريطة الصحية، من أجل وضع إستراتيجية استباقية، وإنشاء خلية طبية لتتبع المرضى، الذين اختاروا تلقي العلاج بمنازلهم، مع توفير سيارات الإسعاف لنقل المرضى والمخالطين من وإلى بيوتهم، بدل استعمالهم لوسائل النقل العمومي، وتوفير مسالك خاصة بمرضى «كورونا» داخل المستشفيات. وسجلت الفعاليات الجمعوية نفسها، في العريضة التي حصلت “الصباح” على نسخة منها، عدم احترام الإستراتيجية، التي وضعتها الوزارة بخصوص استقبال الحالات بمستشفيات البيضاء وعدم اتخاذ الاحتياطات الاحترازية وإعطاء البروتوكول العلاجي للمرضى، الذين اختاروا تلقي العلاج في منازلهم دون إخضاعهم للفحوصات اللازمة كتخطيط القلب، وعدم تتبعهم من قبل الأطر الصحية، كما سجلت الجمعيات أيضا، أنه عند اكتشاف حالات جديدة مؤكدة، يتم توجيهها إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج دون احترام الإجراءات الاحترازية.

ن ف