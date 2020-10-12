10سنوات لـ”بيدوفيل” بميدلت

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية, أخيرا، تأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها في حق متهم، القاضي بمؤاخذته من أجل ارتكابه جناية اغتصاب طفل بمنطقة “تامايسوت”، التابعة إداريا لقيادة إيتزر بإقليم ميدلت، مع تعديله برفع العقوبة من سنة واحدة الى 10 سنوات سجنا نافذا.

تعود تفاصيل الواقعة، إثر ضبط “البيدوفيل”، متلبسا باغتصاب طفل لا يتعدى عمره 10 سنوات، داخل سيارته الشخصية، وتم توثيق العملية بواسطة فيديو نشر بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإثره أمرت النيابة العامة المختصة مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع، خلص إلى إيقاف المتهم.

ويتعلق الأمر بخمسيني مطلق وأب لطفلين، كان يشتغل في مجال حفر الآبار، حصل على تنازل من والد الطفل الضحية، مقابل مبلغ مالي لم يفصح عن قيمته.

حميد بن التهامي (مكناس)