الرصد الوبائي ليوم الجمعة … أكثر من 3000 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2747 حالة شفاء، و44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 146 ألف و398 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 123 ألف و22 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2530 حالة.

التوزيع الجغرافي الإصابات:

الدار البيضاء سطات 1490

سوس ماسة 680

الرباط سلا القنيطرة 280

بني ملال خنيفرة 231

الشرق 214

مراكش أسفي 175

درعة تافيلالت 117

طنجة تطوان الحسيمة 112

فاس مكناس 75

الداخلة وادي الذهب 33

كلميم واد نون 25

العيون الساقية الحمراء 13