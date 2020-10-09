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الرصد الوبائي ليوم الجمعة … أكثر من 3000 إصابة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2747 حالة شفاء، و44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 146 ألف و398 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 123 ألف و22 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2530 حالة.
التوزيع الجغرافي الإصابات:
الدار البيضاء سطات 1490
سوس ماسة 680
الرباط سلا القنيطرة 280
بني ملال خنيفرة 231
الشرق 214
مراكش أسفي 175
درعة تافيلالت 117
طنجة تطوان الحسيمة 112
فاس مكناس 75
الداخلة وادي الذهب 33
كلميم واد نون 25
العيون الساقية الحمراء 13