الحكومة تعلن عودة مباريات التوظيف

أعلنت الحكومة، أول أمس (الأربعاء)، السماح بتنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية من جديد، بعد أن تقرر تأجيلها في مارس الماضي، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة.

وأوضح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في منشور موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، أنه سيتم، بصفة استثنائية وخلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، اعتماد اختبار كتابي واحد لكل مباراة أو امتحان، مع إجراء الاختبارات الشفوية حضوريا أو عن بعد إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تتم برمجة تسوية وضعية المترشحين الناجحين فيهما خلال ميزانية 2021.

ودعا العثماني الإدارات إلى الالتزام بمبادئ المساواة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحات والمرشحين، مع تدبير المباريات والامتحانات باستعمال الوسائل الرقمية والأدوات التكنولوجية المتاحة، اعتبارا للظروف الاستثنائية التي ستجرى فيها، مؤكدا إمكانية ربط الاتصال بالمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للنظر في كل ما يتعلق بفتح الترشيح وتلقي الترشيحات عن بعد.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الترخيص بإجراء مباريات التوظيف، في حدود المناصب الشاغرة، يأتي في إطار التدابير والإجراءات المواكبة لضمان حسن سير المرافق العمومية، سعيا إلى تلبية حاجياتها إلى الموارد البشرية وتحفيزا للعاملين بها، بما يضمن تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، مشددا على ضرورة الحرص على احترام التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، بما يضمن سلامة الموظفين والمترشحين على حد سواء.

يسرى عويفي