هكذا يتجسس «إنستغرام» على كاميراتكم

تأكد تورط موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، المملوك لإدارة “فيسبوك”، في قضية تجسس على كاميرات ملايين الهواتف المحمولة، دون علم أصحابها.

وأوضحت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية للأنباء، أن امرأة بالولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بدعوى قضائية ضد موقع التواصل، بعد اكتشافها ثغرة تقنية، وطالبت بتعويضات مالية بسبب عملية تجسس على حياتها الشخصية دون علمها، عن طريق كاميرا هاتفها.

وأوضحت الوكالة أن “إنستغرام” خزن المعلومات المحصل عليها من العملية، طيلة السنوات الماضية، إلى أن تم اكتشاف الثغرة، ليكتفي ببلاغ اعتذار قال فيه، إنه يعاني مشكلا تقنيا منذ مدة، وأن عملاءه منكبون على إصلاحه، وإن الهدف منه لم يكن التجسس على مستعمليه.

واعترفت إدارة موقع التواصل، ثاني أكثر المواقع رواجا بعد “فيسبوك” في العالم، أنها اكتشفت الثغرة أخيرا، وتأكدت منها عبر مستخدمين تواصلوا معها، وقالوا إن هناك ضوء أخضر خفيفا يظهر في كاميرات الهواتف، يعلم صاحب المحمول أن هناك من يلتقط صورا لحياته الشخصية دون علمه.

وأوضحت وكالة “بلومبرغ” أن هذه الفضيحة تعتبر الأكبر منذ اتهام “فيسبوك” بتخزين معلومات تخص مستعمليه سرا، وبيعها لحكومات ومنظمات خاصة وشركات، إذ توبع خلالها مالك الموقع مارك زوكربيرغ أمام القضاء الأمريكي، وطالبه بصرف تعويضات بالملايير.

وأثارت القضية قبل سنتين صدمة لدى رواد “فيسبوك”، وقرر بضعة آلاف منهم مغادرته وإغلاق حسابهم، ومنهم من طالب حكومة بلده بصرف تعويضات من قبل إدارة الموقع الأزرق.

وكسب موقع “إنستغرام” ملايين المستخدمين في السنوات الأخيرة، بعدما استحوذت عليه شركة “فيسبوك” مقابل مليار دولار، في صفقة تاريخية في 2012، اعتبرت آنذاك الأغلى في النظام المعلوماتي.

العقيد درغام