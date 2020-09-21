جيرو يقدم “كتاب حياته”

قدم الدولي الفرنسي أوليفيي جيرو لاعب تشيلسي، كتابا يتحدث عن مسيرته الكروية، ويتضمن بعض الأخبار الحصرية التي لم يتحدث عنها أحد، في الفرق التي لعب فيها.

واختار جيرو البالغ من العمر 33 سنة، هذا الوقت لتقديم كتابه، بعدما مر من فرق كثيرة، على غرار تور ومونبوليي وغرونوبل وإيستر بفرنسا، ثم أرسنال وتشيلسي في إنجلترا، في وقت تتحدث وسائل الإعلام الإيطالية عن قرب انتقاله لجوفنتوس، بعد انتداب تشيلسي للألماني تيمو فيرنر من لايبزيج.

ومن المنتظر أن يعرف كتاب جيرو، نجاحا كبير في فرنسا خاصة، إذ يروي فيه وقائع غير معروفة داخل منتخب فرنسا، تكشف لأول مرة، خاصة بعد الفضائح التي أشعلتها خلافات المدربين واللاعبين في السنوات الأخيرة.