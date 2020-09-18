رسميا … وزير الصحة يوقع مذكرة لاقتناء لقاحات كورونا

وقع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لاقتناء لقاحات ضد كوفيد-19 تنتجها شركة “إر-فارم” بترخيص من مجموعة “أسترازينيكا”.

ويندرج هذا التوقيع، الذي تم بواسطة تقنية التناظر المرئي بين الطرفين، في إطار جهود المملكة لتأمين إمداد المملكة بكميات كافية من اللقاحات.

وشارك في حفل التوقيع كل من السادة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، والمدير العام ل”إر-فارم”، فازيلي إغناتييف، ونائب رئيس “أسترازينيكا”، أليك فان غيلدر.

وتم توقيع مذكرة التفاهم هاته في مقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.