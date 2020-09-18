تفاصيل جمع عام الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين

نظمت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، صباح اليوم الجمعة، جمعا عاما بمقر جريدة “فينانس نيوز”، بهدف دراسة الدخول الصحافي، وآفاق المهنة في ظل تداعيات حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا.

وعرف الجمع حضور أعضاء الجمعية، في مقدمتهم الرئيس عبد المنعم الديلمي.

وتطرق الاجتماع إلى وضعية الصحافة في المغرب خلال فترة انتشار الجائحة، وناقش الحاضرون أهم المحطات التي ميزت المشهد الصحافي الوطني في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، والمفروضة على المهنيين، مع تقديم حلول وتوقعات للمرحلة المقبلة.

طرح الحاضرون أفكارا متعددة، وكيفية بلورتها، على أن تكون محط دراسة من قبل لجان الجمعية، التي ستجتمع في الأيام المقبلة، بغية تحسين وضعية المقاولات الصحافة والعاملين فيها.