أخبار الصباح

< تونس

منع مرشد سياحي مغربي، أخيرا، من دخول تونس، من قبل أمن مطار قرطاج الدولي، بحجة أن المغرب يشهد ارتفاعا في عدد المصابين بكورونا، رغم أنه حل على متن رحلة للخطوط الفرنسية. وعاش المرشد لحظات عصيبة، محاولا إقناع أمنيي المطار، إذ تمسكوا بالرفض بطريقة فجة، رغم تأكيده أنه قدم إلى تونس بعد استشارة مسؤولي الخارجية التونسية، الذين اشترطوا حصوله على نتيجة تحاليل سلبية من الوباء، في أقل من 72 ساعة، ورغم ذلك تقرر ترحيله إلى المغرب.

(م. ل)

< محامون

شهدت رحاب المحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء، صباح أمس (الخميس)، احتجاج محامين على تأخر خدمات الصندوق، الذي استمر، حسبهم، لأزيد من ثلاثة أيام، وطالبوا بمضاعفة عدد الموظفين لأجل التمكن من السيطرة على الوضع، خاصة أن هناك ملفات عالقة. وتدخلت رئاسة كتابة الضبط لتهدئة الوضع، وتقريب المحامين من طريقة العمل التي تشهد ضغطا بالنظر إلى حالة التوقف التي كانت عليها الخدمات داخل المحكمة لمدة تزيد عن الشهرين.

(ك. م)

< تزكيات

رفض رئيس جماعة سيدي موسى بنعلي بالمحمدية، الترخيص بإجراء أشغال تهيئة، من قبل خواص على طريق، لأنها مبرمجة ضمن مشاريع الجهة. وعلمت "الصباح" أن منتخبين، منهم أحد نواب الرئيس وبارونات بناء عشوائي يتسابقون على تزكيات حزبية وحملات مبكرة، للظفر بدوائر انتخابية أحدثها التقطيع الجديد.

(ي. ق)

< بحيرات

دقت جمعيات بيئية ناقوس الخطر إثر اختفاء بحيرات بالأطلس المتوسط، كانت تشكل منبعا لبعض الأنهار. وقالت الجمعيات نفسها إن ضاية إفراح، قرب إفران، مهددة بالاختفاء، حتى أن الأسماك نفقت على جنباتها، كما هو شأن بحيرات أخرى، مثل "ضاية عوا» و»عين الشفاء»، بسبب الجفاف والاستغلال المفرط لها من قبل الضيعات الفلاحية.

(خ. ع)

< استياء

طالبت مؤسسات تعليم عمومي بالبيضاء، الأساتذة بتعبئة هواتفهم الذكية بصبيب الأنترنيت، من أجل تأمين التعليم عن بعد، الذي أقرته الوزارة على صعيد تراب عمالة البيضاء. وخلف هذا الطلب استياء في صفوف الأساتذة، نظرا للكلفة التي سيتحملونها، في حين أن المطلوب هو أن تؤمن المؤسسات التعليمية خدمة الأنترنيت مجانا.

(ع. ك)