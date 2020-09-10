ميكروطروطوار

ضرورة المواكبة

تختلف بروتوكولات العلاج من دولة إلى أخرى، كما أنها تتخذ حسب الوضعية الوبائية، وأعتقد أن المغرب اعتمد بروتوكول الاستشفاء المنزلي، بعدما وصل إلى الباب المسدود، خاصة أن مستشفيات خرجت إلى الرأي العام، بأرقام تفيد قرب امتلائها، ما دفع الوزارة حسب اعتقادي إلى اعتماد هذا الخيار.

وأرى أنه من المفروض أن ترافق هذه العملية، كما سبق لوزير الصحة أن أكد في بداية الوباء، لجنة علمية، وأن يتم التأكد من ظروف عيش كل مريض على حدة، إذ من الواجب على الشخص التوفر على غرفة خاصة به، وأن يكون هناك شخص على الأقل يقدم له حاجياته، إذ لا يمكن أن نطبق هذا البروتوكول على الأسر الفقيرة التي تعيش في غرفة أو غرفتين، إذ ستكون النتائج معاكسة، لهذا يجب اختيار هذه الفئة الخاضعة لهذا البروتوكول بعناية.

أيمن قاديري علوي

(صحافي)

إشكالية التطبيق

أرى أن جميع البروتوكولات الصحية المعتمدة صالحة في جانبها النظري، إذ هناك من لا تتطلب حالته الصحية الاستشفاء داخل المؤسسات الصحية. بمعنى أن المشكل يكمن في تطبيق هذا العملية، إذ تطرح الكثير من الأسئلة، من قبيل هل المسكن الذي سيقيم فيه المريض مناسب، وهل هناك ضمانات عن السلطات الصحية أن المريض لن يغادر المنزل، ولن يصيب أشخاصا أبرياء بالوباء. كما أن هناك مشكلات تتعلق بظروف السكن، إذ أن المناطق الحضرية الموبوءة، تحتضن عددا كبيرا من التجمعات السكانية العشوائية، عكس المناطق القروية التي يمكن أن يطبق فيها هذا البروتوكول، لأن المنازل تتسع لجميع أفراد الأسرة.

محمد بودرير

(فاعل جمعوي )

تحمل المسؤولية

أعتقد أنني غير متفق مع هذا الأمر، خاصة أن المسألة تتعلق بمصير أشخاص آخرين، إذ وجب على الدولة، أن توفر مناطق ومؤسسات خاصة بالمصابين، فإذا كان المريض مصابا، وجب على الدولة التكفل به، وعدم إلقاء المسؤولية على الأسر، وتحمل تبعات الوباء. ومن هذا المنطلق، فالعدد الذي وصلت إليه الإصابات، سببه القرارات الحكومية المرتجلة، ووجب على الدولة تحمل مسؤوليتها، ولا يجب السماح للمرضى بمغادرة المستشفيات إلى حين موت الفيروس. كما أن هناك الكثير من الأشخاص، يشتكون من الإهمال داخل مساكنهم، إذ ليست هناك أطر صحية تتكفل بالمرضى داخل المستشفيات، فما بالك بالتنقل إلى المنازل؟.

إبراهيم بنون

(مسير مقهى)

استقاها: عصام الناصري