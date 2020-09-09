أطباء يحذرون من “مخلفات” كورونا

حذرت الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والجهازية، من مخلفات فيروس “كورونا” التي يمكنها أن تلازم المريض طول الحياة. فرغم أن معظم المرضى يتعافون في غضون أسابيع قليلة، إلا أن عددا منهم، بمن فيهم أولئك الذين لم تظهر عليهم علامات في المرحلة الأولية للمرض، قد يعانون بسبب استمرار أو عودة أعراض على مدى فترة طويلة قد تدوم أشهرا، من خلال الشهادات والنتائج الطبية المتاحة، حتى أصبح التخوف من ظهور أنواع جديدة من المرض، ولو في عدد قليل من الحالات، واردا، حسب ما أكده بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه.وحسب البلاغ، فإن بعض المرضى شعروا بعدم انتظام دقات القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي وتكرار فقدان حاسة الشم والتذوق وآلام المفاصل أو العضلات والإسهال وضعف القدرات البدنية، خاصة التعب المستمر. وهي العلامات التي ظهرت حتى عند المرضى الذين لم تكن لديهم الأعراض المعتادة والمعروفة في الفترة الأولية للمرض، كما أنه كلما كانت الحالة شديدة، كلما كانت المخلفات ثقيلة، إذ يعاني العديد من المرضى حاليا من تأثيرات شديدة على الرئتين والقلب والكلى والجهاز العصبي، تقول الدكتورة خديجة موسيار، في البلاغ نفسه.

وحذرت دراسة ألمانية، نشرت نهاية يوليوز الماضي، في مجلة “جاما القلب”، من مخاطر حدوث مضاعفات في القلب، بعد أن أجرى أطباء من المستشفى الجامعي في فرانكفورت فحصا بالرنين المغناطيسي على مجموعة من 100 مريض تعافوا أخيرا من “كورونا”، بعد مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر على الإصابة، 78 في المائة لديهم نتائج غير طبيعية، حتى بالنسبة إلى أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض. إذ وجد الباحثون التهابات في عضلة القلب عند 60 مريضا والتهاب الغلاف المحيط بالقلب لدى 22 الباقين، الأمر الذي يشهد على وجود التهاب ما زال نشطا، وعلى مخلفاته، حسب البلاغ.

نورا الفواري