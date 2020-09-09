جهة سوس تنهض من غبارها

أطلق مجلس جهة سوس ماسة، من خلال شركة التنمية الجهوية للسياحة، قبل أيام، منصة إلكترونية من أجل الترويج للوجهة واكتشاف المؤهلات السياحية والطبيعية التي تزخر بها مختلف أقاليمها وعمالاتها بما فيها تارودانت وتيزنيت وطاطا واشتوكة آيت باها وأكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول.

ويهدف المجلس، من خلال هذه المنصة، إلى الترويج للجهة وتثمين هويتها وثرائها، الثقافي والطبيعي إلى جانب تقديم معلومات واضحة ودقيقة ومحينة لفائدة السياح المغاربة والأجانب ولفائدة مهنيي القطاع السياحي، حسب ما جاء في بلاغ تم تعميمه على وسائل الإعلام الوطنية.

وتتيح هذه المنصة الإلكترونية، من خلال أزيد من 20 مدارا سياحيا، الفرصة لاستكشاف مختلف مناطق جهة سوس ماسة والتعرف على خبايا ومميزات الجهة ومؤهلاتها المتنوعة، عن طريق تقديم مجموعة مختارة من المقترحات والخدمات التي تتوافق مع التوجهات وتطلعات مختلف فئات السياح، يقول البلاغ نفسه.

وصممت المنصة بشكل أنيق يرتكز على المرونة والسهولة في استقاء المعلومة السياحية، إذ تتمحور المنصة حول أربعة أركان تتوزع بين مقترحات حول الأسفار والأنشطة التي يمكن مزاولتها والمواقع المفضل زيارتها ثم الركن الخاص بالمعلومات التي من شأنها أن تنفع السائح وتساعده على الاستغلال الأمثل لرحلته الاستكشافية.

ن .ف