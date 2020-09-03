ستة أشهر لـ ״الجبلي״

آخذت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، المتهم (أ.ج)، بستة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه 2000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل حيازة وترويج المخدرات (الشيرا)، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته العائلية والاجتماعية وانعدام سوابقه.

وجاء إيقاف المتهم، الملقب بـ”الجبلي”، بعدما أثار انتباه دورية متنقلة للدرك الملكي بمركز سبت جحجوح بدائرة أكوراي(إقليم الحاجب)، شخص منزو بمكان بدوار آيت حدو أوشعيب بجماعة رأس جيري، تبدو عليه حالة ارتباك واضح ساعة اقتراب سيارة المصلحة منه، ما جعلها ترتاب في أمره، خصوصا عندما قام بإخفاء شيء تحت ملابسه، قبل أن يطلق ساقيه للريح في محاولة منه الفرار بجلده، غير أن العناصر الدركية تعقبته وتمكنت من شل حركته وتصفيده.

وأسفرت عملية الجس الوقائي الذي خضع له الموقوف، البالغ من العمر 28 سنة، المتحدر من منطقة تاونات، عن العثور بجيب سرواله على 13 قطعة صغيرة من مخدر “الشيرا”، ملفوفة بالبلاستيك، ومعدة للترويج، استقر وزنها في عشرة غرامات، أفاد بشأنها أنها تخصه وأنه يعمل على ترويجها وسط المدمنين عليها من شباب الدوار والمناطق المجاورة له.

خليل المنوني (مكناس)