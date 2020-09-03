تشنويت تطلق “نكي د إخف إينو”

قالت إن أغنيتها الجديدة تكريم للمرأة الصبورة

أطلقت، أخيرا، الفنانة عائشة تشنويت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «نكي د إخف إينو» على قناتها الرسمية على «يوتوب»، والتي تنضاف إلى سلسلة الأعمال، التي تسلط من خلالها الضوء على دور المرأة في المجتمع.

وقالت تشنويت ل»الصباح» إنها سعيدة بطرح هذه النوعية من الأعمال، التي تقدم نموذجا إيجابيا للمرأة المغربية، موضحة أن «نكي د إخف إينو» عمل يعتبر بمثابة تكريم للمرأة الصبورة، التي تواجه كل الظروف والصعاب من أجل سعادة أفراد أسرتها.

وكانت أغنية «نكي د إخف إينو» من بين الأعمال، التي اشتغلت عليها تشنويت خلال فترة الحجر الصحي، الذي استغلته كذلك للاشتغال على أغان جديدة من بينها أعمال بدأت للتحضير لها من قبل وأغان أخرى تتناول مواضيع متعددة كانت من فكرتها واقترحت على كتاب كلمات الاشتغال عليها، لتتولى تلحينها بنفسها.

وأحيت تشنويت قبل الحجر الصحي عدة حفلات من بينها حفل بمسرح محمد السادس بالبيضاء احتفاء بالسنة الأمازيغية الجديدة، والذي عرف مشاركة ثلة من الفنانين من بينهم الحسين الطاوس والعربي إحيحي ومراد الأسمر وهشام أعزري وجمعية أحواش عاود تزنيت.

ومن بين الأغاني، التي أطلقتها، أخيرا، الفنانة عائشة تشنويت أغنية بعنوان «يا الله»، وهي عمل ديني تابعه جمهورها على قناتها الرسمية على موقع «يوتوب».

وتعاونت الفنانة عائشة تشنويت في أغنية «يا الله» مع كاتب الكلمات والملحن مصطفى جورج، كما اختارت أن تؤديها بالعربية خلافا لما اعتاد عليه جمهورها، خاصة أنها من الأسماء المعروفة في مجال الفن الأمازيغي.

أ . ك