عروض تركية تغير وجهة الكعبي

تراجع عن الانضمام إلى بيراميدز والزمالك ويدرس خيارات أخرى

بات أيوب الكعبي، الدولي المغربي المنفصل حديثا عن هيبي فروتشن الصيني، قريبا من الانتقال إلى الدوري التركي، في صفقة انتقال حر، بعد تلقيه عروضا من أندية تركية.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن الكعبي رفض الانضمام إلى بيراميدز والأهلي والزمالك، بعد أن دخل كونيا سبور وسيفا سبور التركيين على الخط.

ورغم أن الكعبي طلب مهلة للتفكير، قبل الحسم في اختياره رسميا، إلا أن كل المؤشرات ترجح فرضية إمكانية الاحتراف في الدوري التركي، بالنظر إلى أهمية العرض المقدم إليه، من قبل الفريقين التركيين.

وعلمت «الصباح» أن الكعبي، الذي تألق في الراسينغ البيضاوي ونهضة بركان والمنتخب المحلي، يفضل الاحتراف في أوربا، علما أن الوداد الرياضي عبر بدوره عن رغبته في الاستفادة من خدماته في الموسم المقبل، بعدما لعب له معارا لمدة ستة أشهر في بداية الموسم الجاري.

عيسى الكامحي