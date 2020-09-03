اعتقال قاتل صديقه في جلسة خمرية

أحالت الضابطة القضائية للدرك بمولاي يعقوب، على الوكيل العام باستئنافية فاس، أول أمس (الثلاثاء)، عشرينيا له سوابق، بتهم “الضرب والجرح المفضيين إلى الموت والسكر العلني البين”، بعد يومين من اعتقاله لتورطه في قتل صديقه إثر نزاع في جلسة خمرية، جمعتهما بمكان خال بمنطقة رأس الماء.

وأوقف المتهم بعد ساعات قليلة من إجهازه على صديقه، بعدما وجه إليه ضربة قاتلة بواسطة أداة حادة أصابته في عنقه، قبل أن يتركه ممرغا في دمائه بمسرح الجريمة ويفر، إلا أن عناصر الدرك استطاعت في زمن قياسي، تشخيص هويته بناء على شهادة شهود قبل الوصول إلى مكان اختفائه. ونقل الضحية في حالة صحية حرجة على متن سيارة إسعاف إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، إلا أنه توفي بمجرد الوصول إليه، فنقلت جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني، لتشريحها بناء على أوامر الوكيل العام، والتحقيق في ظروف وأسباب هذه الجريمة.

حميد الأبيض (فاس)