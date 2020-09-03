شبكات روسية تهرب الكوكايين عبر المغرب

تقرير أممي يشيد بإجراءات الرباط ويتحدث عن ارتفاع التهريب في زمن كورونا

حذر مكتب الأمم المتحدة الخاص بالمخدرات والجريمة من مسارات جديدة لتهريب الكوكايين تقودها شبكات روسية انطلاقا من أمريكا اللاتينية إلى المغرب، في اتجاه أوربا.

وقالت المنظمة العالمية، التي خصصت تقريرها السنوي حول موضوع تأثير كورونا على سوق المخدرات في العالم، والمسارات الجديدة لشبكات التهريب، إن المغرب أصبح منطقة عبور رئيسية للكوكايين، إضافة إلى إسبانيا وبلجيكا وهولندا، بناء على كمية المحجوزات، مشيرة إلى أن أكبر كميات الكوكايين ضبطت في المغرب، تليه الجزائر وناميبيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا ونيجيريا، موضحا، في الوقت نفسه، أن تهريب الكوكايين والمؤثرات العقلية والقنب الهندي زاد في إفريقيا بشكل كبير، إذ انتقلت كمية الكوكايين المضبوطة من 1.2 طن في 2015 إلى 5.6 في 2018، إذ تتنافس شبكات دولية على المغرب باعتباره نقطة عبور رئيسية، من أهمها الشبكات الروسية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة في تقرير المخدرات العالمي ل 2020، أنه رغم جائحة كورونا، مازال تهريب المخدرات منتشرا على نطاق واسع، مشيرا إلى أن أمريكا الجنوبية تشكل أكبر منطقة لتهريب الكوكايين في العالم، بعد الولايات المتحدة، فيما تشكل أوروبا الغربية والوسطى ثاني أكبر سوق للكوكايين في العالم.

وضبطت أكبر كميات الكوكايين بشكل رئيسي في المغرب، ويشير التقرير نفسه إلى أن الكميات المضبوطة في البلدان الإفريقية في 2019 وصلت إلى “أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 20 طنا في جميع أنحاء المنطقة”، مستشهدا بتجربة المغرب في حجز كميات كبيرة، ففي فبراير 2019 ، تم العثور على 9.5 أطنان من الكوكايين على متن قارب روسي، يعتقد أنه كان سيمر عبر المغرب ويتجه إلى البرتغال. وفي غشت 2019 حجز المغرب ثلاثة أطنان من الكوكايين قرب شاطئ سيدي رحال خلال، في عملية ضبط واحدة.

وأكد التقرير نفسه ارتفاع استهلاك الأفيون في غرب وشمال إفريقيا، موضحا أن المغرب أبلغ عن أكبر مضبوطات “إكستاسي” في أفريقيا في 2018، وأنه أصبح منطقة مفضلة لإنتاج وتصدير القنب الهندي، إذ تم حجز أكبر كميات منه في العالم في الولايات المتحدة، تليها المكسيك وباراغواي وكولومبيا ونيجيريا والمغرب والبرازيل، والهند ومصر”، مشيرا إلى أن معظم “القنب المغربي الأصل” يوجه إلى أوروبا، ويتم شحنه بشكل أساسي إلى إسبانيا.

خالد العطاوي