جامعة الكراطي تتوج أبطالها عن بعد

نظمت الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة حفلا عبر تقنية التواصل عن بعد، للاحتفاء بالمتوجين بالبطولة الوطنية الافتراضية التي تم تنظيمها خلال فترة الحجر الصحي.

وترأس محمد مقتبيل، رئيس الجامعة، حفل تتويج أبطال المغرب في صنفي “الكاطا” والتباري، والذي عرف مشاركة قياسية لكل الفئات العمرية، إناثا وذكورا.

وخصصت جامعة الكراطي، بتنسيق مع اللجنة التقنية ولجنة الحكام جوائز لأبطال “الباركاراطي”، إذ تم منح المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة شهادات تقديرية وتحفيزات مالية، نظير فوزهم بلقب البطولة، بالتساوي مع كل المشاركين في هذا الصنف، التي توليه جامعة الكراطي عناية خاصة.

نور الدين الكرف