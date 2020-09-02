رسالة رياضية: صفقة الموسم

قام نهضة بركان بصفقة الموسم، بتعاقده مع عبد الكريم باعدي وكريم بركاوي، لاعبي حسنية أكادير.

أولا، لن يكون هناك وقت كاف للتحضير للموسم المقبل، وبالتالي فالفرق الذكية تبحث عن اللاعب الجاهز، وهو شرط يتوفر في باعدي وبركاوي، بالنظر إلى خوضهما عددا كبيرا من المباريات، سواء في البطولة الوطنية أو في كأس الكنفدرالية الإفريقية، إضافة إلى مشاركتهما باستمرار مع المنتخب المحلي.

ثانيا، يتوفر اللاعبان على قدرة كبيرة على التكيف مع جميع أساليب اللعب والمراكز، إذ لعبا في سن صغيرة مع عدد كبير من المدربين في مختلف المدارس، مثل السكتيوي ومديح وكسافي وغاموندي وفاخر وأوشريف بالحسنية، وعموتة وسلامي بالمنتخب المحلي، بل لعب باعدي بعض المباريات مع المنتخب الأول في عهد هيرفي رونار.

ويلعب باعدي في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، ما يجعله قادرا على تقديم الإضافة لنهضة بركان الذي يشارك في عدة واجهات، وسيعزز مركزين يشغلهما محمد عزيز وعمر النمساوي، اللذان يتقدمان في السن، ولا يمكنهما أن يلعبا إلى الأبد.

ويلعب بركاوي، وهو هداف البطولة حاليا ب11 هدفا، في جميع المراكز في الهجوم، ما يسعفه في تقديم الإضافة إلى الخط الأمامي للفريق البركاني، الذي يضم إما لاعبين متقدمين في السن (ياجور وحدراف)، أو لاعبين شبابا تنقصهم الخبرة، خصوصا في المباريات الكبرى (يوسف الزغودي وعلاء أجراي).

كما أظهر بركاوي قوة شخصية كبيرة، جعلته يخرج قويا من مراحل صعبة مرت عليه في مساره الرياضي، خصوصا الإصابة التي لحقته في لحظات حاسمة، كان فيها على وشك الاحتراف في أندية أجنبية، لكن ذلك لم يزده إلا هدوءا وإصرارا على الوصول إلى هدفه.

بالتوفيق.

عبد الإله المتقي