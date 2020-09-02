التكوين المهني يختار النظام المزدوج

أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عن انطلاق الموسم الدراسي، ابتداء من 12 أكتوبر المقبل، بالنسبة إلى متدربي السنة الثانية و14 أكتوبر 2020 بالنسبة إلى السنة الأولى، مع اعتماد نظام مزدوج للتكوين.

وأوضح المكتب أنه اضطر بسبب الوضعية الوبائية وتزايد الحالات المصابة بفيروس “كوفيد19 “، وانسجاما مع توجيهات وزارة التربية الوطنية، إلى تبني التكوين عن بعد بالنسبة إلى المواد النظرية، فيما سيتم تنظيم حصص حضورية في مجموعات صغيرة، بالنسبة إلى الكفاءات المهنية، التي يستلزم اكتسابها حصصا تطبيقية، مع الالتزام باحترام جميع التدابير الصحية لمنع تفشي الفيروس. وأكد المكتب تكييف برامج التكوين مع نظام التكوين المزدوج، إذ سيخصص الأسبوع الأول من موسم تكوين للتواصل مع المتدربين، من أجل إطلاعهم على المقاربة البيداغوجية، التي سيتم اعتمادها، بشكل حضوري في أفواج صغيرة وفي حيز زمني محدود.

وبخصوص امتحانات نهاية التكوين المؤجلة بالنسبة لأفواج السنة الثانية لمستويات التقني المتخصص والتقني والتأهيل، فستجرى من 15 إلى 18 شتنبر الجاري. ووفق هذه الأجندة، سيتم تقييم المتدربين بناء على الوحدات التي جرى تدريسها قبل فرض الحجر الصحي، كما تمت برمجة امتحانات مستويات التأهيل في سنة تكوينية واحدة، والتخصص في نونبر 2020، مع مواصلة حصص المراجعة عن بعد، ابتداء من سابع شتنبر لفائدة المتدربين المعنيين.

ب . ب