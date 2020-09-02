فيدال يلمح للرحيل

نشر الدولي الشيلي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، صورة له على صفحته الرسمية في «إنستغرام»، تضمنت رسالة غير مباشرة، لمح فيها إلى قرب رحيله عن فريقه، بسبب المشاكل التي يعانيها في الفترة الحالية. وقال فيدال في رسالته، إنه سيبقى قويا رغم كل التحديات التي تواجهه، وإنه سيرفع تحديا جديدا قريبا.

وتأتي تدوينة اللاعب، بعدما كشفت صحف إيطالية قرب حسم إنتر ميلان لصفقة فيدال، الذي وافق على الانتقال للكالشيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم لعبه جل مباريات برشلونة، لم يتمكن فيدال من وقف هزائم «البارصا»، التي تسببت في إقصائه من عصبة الأبطال بهزيمة مذلة أمام بايرن ميونيخ (8-2)، وخسارته للقب الليغا لصالح ريال مدريد، في الأمتار الأخيرة.