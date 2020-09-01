إيقاف 157 متورطا في أحداث عاشوراء

28 من قوات حفظ الأمن تلقوا العلاج وتكسير واقيات 10 سيارات سلطة وأمن

أسفرت عمليات تمشيط باشرتها مصالح الأمن على الصعيد الوطني، ليلة السبت الماضي وصباح أول أمس (الأحد)، عن إيقاف 157 شخصا، من بينهم قاصرون، للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب، والرشق بالحجارة ومقاومة عناصر القوة العمومية، وإضرام النار في العجلات المطاطية بالشارع العام.

وتم الاحتفاظ بالراشدين تحت الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصرون للمراقبة الشرطية، رهن إشارة الأبحاث التي تجريها فرق الشرطة القضائية بإشراف من النيابات العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وحجز العشرات من الإطارات المطاطية، وحوالي ألف وحدة من الشهب والمفرقعات النارية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تلك العمليات الأمنية الميدانية نتج عنها أيضا إصابة 17 موظفا للشرطة و11 عنصرا من القوات العمومية، بجروح وإصابات جسدية مختلفة، جراء تعرضهم للرشق بالحجارة، والمفرقعات النارية، وتسجيل خسائر مادية، وتكسير الواقيات الزجاجية لثماني سيارات تابعة لمصالح الأمن الوطني، وسيارتين تابعتين للسلطات المحلية، فضلا عن إحصاء خسائر بمجموعة من السيارات والممتلكات الخاصة.

وعاشت الرباط، السبت الماضي، ليلة دامية، على وقع أحداث رافقت الاحتفال بعاشوراء، رغم حجز السلطات قرابة ألفين من العجلات المطاطية.

وتعرضت سيارة قائد الملحقة الإدارية الخامسة بالرشق بالحجارة مباشرة بعد تدخل قوات الأمن والقوات المساعدة، ورجال المطافئ، لإخماد نيران “شعالة” بحي يعقوب المنصور، وبالطريق الساحلية، لينتهي بالاعتداء على رجال حفظ الأمن، تم نقل بعضهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالرباط لتلقي العلاجات.

وبمنطقة “النوايل”، وقع اعتداء على تسعة رجال أمن، وخمسة من القوات المساعدة بالرشق بالحجارة، وتم نقلهم إلى المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.

أحمد الأرقام