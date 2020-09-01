لامبارد: نجهل مدة غياب زياش

قال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الإنجليزي، إن الدولي المغربي حكيم زياش، يعاني التواء بسيطا في ركبته، حسب ما أكدته الفحوصات الأولية، وإن مدة غيابه عن التداريب مازالت مجهولة.

وأضاف مدرب تشيلسي في تصريح صحافي، نقلته قناة الفريق الرسمية، أن زياش الذي أصيب في مباراة إعدادية نهاية الأسبوع الماضي، أمام برايتون ألبيون (1-1)، سيخضع لفحوصات إضافية، وسيبقى تحت المراقبة الطبية خلال الأيام المقبلة، متمنيا ألا تكون مدة غيابه طويلة.

وقدم زياش، المنتقل حديثا من أجاكس أمستردام الهولندي إلى تشيلسي، أداء جيدا في مباراة ألبيون، قبل أن يغادر للإصابة في بداية الشوط الثاني.

ويستهل تشيلسي الدوري الإنجليزي، الاثنين المقبل، بمواجهة برايتون نفسه الذي واجهه وديا قبل أيام، بملعب فالمر، قبل أن يستقبل حامل اللقب ليفربول في الجولة الثانية.

واستقدم تشيلسي زياش من أجاكس، بصفقة بلغت قيمتها 35 مليون أورو، بعدما تألق رفقة ناديه السابق في دوري الأبطال والدوري الهولندي، وحاز على ألقاب فردية كثيرة.

العقيد درغام