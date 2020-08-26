التوزيع الجغرافي للحالات..الدار البيضاء ومراكش تتصدران عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1336 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء (24 ساعة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمغرب إلى 55 ألفا و 864 حالة، بمعدل إصابة تراكمي يبلغ 154 لكل 100 ألف نسمة.

وأضافت الوزارة خلال الندوة الصحفية اليومية، أن معدل الإصابة التراكمي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3.7 لكل 100 ألف نسمة.

كما أن عدد الحالات النشيطة التي لا تزال تخضع للاستشفاء بلغ 14 ألفا و294 حالة على الصعيد الوطني، أي بمعدل 39.4 شخصا لكل 100 ألف نسمة، في حين وصل عدد الحالات الصعبة أو الحرجة إلى 193 حالة، منها 33 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وتتوزع الحالات النشيطة أساسا بجهات الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة حسب الجهات، فقد تم تسجيل 549 إصابة بجهة الدار البيضاء-سطات (424 بالدار البيضاء، 36 بالنواصر، 30 بالمحمدي، 29 بالجديدة، 15 بمديونة، 9 ببرشيد، 3 ببنسليمان، 3 بسطات)، و201 إصابة بجهة مراكش-آسفي (153 بمراكش، 19 بآسفي، 14 بقلعة السراغنة، 11 بالصويرة، 2 بشيشاوة، 2 بالرحامنة)، و126 إصابة بجهة فاس-مكناس (69 بفاس، 27 بمكناس، 16 ببولمان، 11 بالحاجب، 3 بإفران)، و115 إصابة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (28 بسلا، 19 بالصخيرات تمارة، 28 بالقنيطرة، 32 بالرباط، 4 بسيدي قاسم، 3 بسيدي سليمان، حالة بالخميسات)، و108 إصابات بجهة بني ملال-خنيفرة (40 بخريبكة، 23 بخنيفرة، 18 بأزيلال، 18 ببني ملال، 9 بالفقيه بنصالح).

كما تم تسجيل 99 إصابة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ( 55 بطنجة، 27 بتطوان، 5 بالمضيق، 6 بالعرائش، 3 بالحسيمو، 2 بوازان، حالة بشفشاون)، و51 إصابة بالجهة الشرقية (18 بفيكيك، 18 بكرسيف، 8 بالناظور، 4 بوجدة، 3 ببركان)، و39 إصابة بجهة درعة-تافيلالت (18 بورزازات، 8 بالرشيدية، 8 بميدلت، 5 بتينغير)، و19 إصابة بجهة سوس-ماسة (6 بإنزكان، 9 بأكادير، 2 بشتوكة آيت باها، حالة بطاطا، حالة بتيزنيت)، و14 إصابة بجهة الداخلة- وادي الذهب (بواد الذهب)، و13 إصابات بجهة العيون-الساقية الحمراء (12 بالعيون، حالة بطرفاية)، وإصابتان بجهة كلميم- واد نون (بكلميم).

وبلغ عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي خلال 24 ساعة الماضية، 20 ألفا و 745 حالات، ليرتفع مجموع الحالات المستبعدة إلى اليوم مليونا و768 آلاف و387 حالة.

وبالنسبة لحالات الوفاة، سجلت الوزارة زيادة 29 وفاة جديدة، منها 5 بالدار البيضاء، 3 بمراكش، 3 بالرشيدية، 3 بفاس، 2 بالحسيمة،2 بمكناس، حالة بأكادير، حالة بتيزنيت، حالة بطنجة، حالة بطانطان، حالة بتاونات، حالة بخريبكة، حالة باليوسفية، حالة بقلعة السراغنة، حالة بالرباط، حالة ببنسليمان، حالة بتازة، ليرتفع مجموع الوفيات المسجلة جراء هذا المرض إلى 984 حالة، بمعدل فتك يساوي 1.8 في المائة، في حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 40 ألفا و586، بعدما انضافت 2293 حالة شفاء جديدة، ليكون بذلك معدل التعافي يساوي 72.6في المائة.