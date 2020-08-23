إغلاق شواطئ برشيد

قررت السلطة الترابية بعمالة إقليم برشيد إغلاق الشريط الساحلي التابع لها انطلاقا من اليوم (الأحد ).

وبات ضروريا على مرتادي شاطئي السوالم الطريفية وسيدي رحال الشاطئ مغادرة مياه المحيط الأطلسي، تبعا للقرار العاملي.

وجاء قرار الإدارة الترابية بعد إغلاق الشاطئ المحادي للإقليم بدار بوعزة، تحسبا من تزايد عدد المصطافين بشواطئ إقليم برشيد، خصوصا مع إغلاق شواطئ أقاليم النواصر وبن سليمان وعمالة الدارالبيضاء والمحمدية،فضلا عن رغبة المسؤولين باقليم برشيد في اتخاذ تدابير وقائية واحترازية لمنع انتشار وباء كوفيد 19.

وأشارت “الصباح ” في مقال سابق إلى ضرورة إغلاق شاطئ سيدي رحال الشاطئ ،تزامنا مع زيارة المسؤول الأول عن الإدارة الترابية للمنطقة رغبة منه في تحسيس قاطني ومصطافي المنطقة بأهمية التقيد بالتدابير الاحترازية،فضلا عن توزيعه لكميات مهمة من الكمامات.

سليمان الزياني(سطات)