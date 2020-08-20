‎البيضاء تصرف 200 مليون على موقع لنشر أسعار “الخضرة والديسير”!!!

استبشر سكان البيضاء خيرا من التحول الجديد الذي طرأ على نظام التواصل والاعلام بأكبر مدينة بالمغرب مع قدوم إحدى “الكفاءات” المتدربة في المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية.

لكن مع مرور أقل من ثلاثة أشهر من هذه الانطلاقة الجديدة، تبين أن مشكل عدم التواصل هو مشكل بنيوي، بل مسألة سياسية تندرج في إطار المعتقد الفكري والثقافي للفريق المسير للمدينة.

فبعد التجربة البئيسة وغير المشرفة للموقع الإلكتروني المؤسساتي السابق التي دامت من 2016 إلى 2020 وكلفت الملايين دون حساب أو مساءلة، قررت الجماعة هدم هذا الموقع، وبناء موقع جديد في مكانه تروج اخبار إنه كلف اكثر من 200 مليون سنتيم ويشتغل فيه فريق عمل يتقاضى تعويضات من ميزانية المدينة وتشرف عليه المكلفة الجديدة بالتواصل،، علما ان الجماعة تتوفر على قسم للتواصل تشرف عليه سيدة أخرى.

في البداية اعتقد الرأي العام المحلي أن صفحة طويت وبدأت صفحة جديدة للتواصل الجاد والحقيقي مع المواطنين في إطار الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة، قبل أن يتحول كل شيء إلى سراب ومجرد حلم، وقد تحولت بوابة بكاملها إلى حائط لتعليق اسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة.

يوسف الساكت