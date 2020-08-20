التحقيق في سقوط طائرة قرب القنيطرة ومصرع شخصين

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، إثر سقوط طائرة خاصة برش مبيدات الحشرات، بالقرب من القنيطرة، حسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو طائرة صغيرة تحولت إلى حطام، بالقرب من الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي القنيطرة ووزان، حيث تجمهر بقربها العديد من مستعملي الطريق.

ورجحت مصادر أن يكون سقوط الطائرة بسبب اصطدام إحدى عجلاتها بأسلاك خطوط الضغط العالي للكهرباء، حيث كانت تحلق على علو منخفض جدا، مشيرة إلى أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.