تسجيل 1069 إصابة جديدة بكورونا و 23 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و597 حالة شفاء، و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ المرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 43 ألف و558 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 29 ألف و941 حالة، بمعدل تعاف يبلغ 69 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 681 حالة.