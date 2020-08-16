“الشيشة” في البيضاء والجديدة تتحدى السلطات

لم تتوقف مقاهي الشيشة في البيضاء والجديدة عن نشاطها، رغم خطر انتشار فيروس كورونا أمام أعين رجال السلطة المحلية.

وقال شهود عيان ل”الصباح”، إن مقهى شهيرة بشارع القوات المساعدة ببورنازيل بالبيضاء تتحدى السلطات المحلية، وتواصل تقديم الشيشة لزبنائها، رغم كل الدراسات العلمية التي تشير إلى ارتفاع نسب العدوى بسبب الشيشة، ومضاعفاتها الخطيرة على صحة المواطنين.

وتحرص المقهى نفسها على فتح أبوابها أمام جميع الفئات العمرية الى ساعة متأخرة من الليل، أمام استغراب السكان الذين لا يجدون مبررا لتغاضي السلطات المحلية عن نشاطها.

ولا يقتصر الأمر على بعض المقاهي في البيضاء، بل إن متحدثين قالوا إن مقاهي في سيدي بوزيد بالجديدة وسيدي رحال تخرق كل الاجراءات، وتواصل تقديم الشيشة للزبائن، رغم خطورتها.

ويتساءل المتحدثون أنفسهم عن تساهل السلطات مع هذه “القنابل الموقوتة”، علما أن السلطات نفسها قامت في أكثر من مدينة على إغلاق مقاهي بسبب نقلها لمباريات في كرة القدم.