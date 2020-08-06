12.5 مليون درهم لترميم المسرح القديم بتطوان

تعرف أشغال ترميم المسرح الوطني القديم بتطوان تقدما كبيرا، بعد توقفها خلال فترة الحجر الصحي، إذ سيتم قريبا الانتهاء من استعادة البناية رونقها وجمالها، الذين كانت عليهما قبل عقود.

وأكدت مصادر ل”الصباح” أن أشغال ترميم المسرح الوطني القديم بتطوان رصدت لها ميزانية قدرت ب12.5 مليون درهم، وذلك باعتبارها من البنايات الثقافية والتاريخية لتطوان، كما أنها معلمة عمرانية لا ينبغي إهمالها نظرا لمكانتها في ذاكرة المدينة.

وترمي أشغال ترميم المسرح الوطني القديم بتطوان إلى الحفاظ عليه.

يشار إلى أن المسرح الوطني القديم بتطوان تأسس سنة 1914 بمنطقة “المصلى القديم””، كما احتضن مجموعة من العروض المسرحية والفنية.

أ . ك