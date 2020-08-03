الرصد الوبائي ليوم الاثنين … 659 إصابة جديدة

النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الاثنين:

– تسجيل 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و533 حالة شفاء، و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 26 ألفا و 196 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 18 ألف و 968 حالة بنسبة تعاف بلغت 80 في المائة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 401 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 54

الدار البيضاء – سطات 89

طنجة – تطوان – الحسيمة 180

مراكش – أسفي 44

فاس – مكناس 225

بني ملال – خنيفرة 20

الشرق 11

درعة – تافيلالت 33

سوس – ماسة 1

الداخلة – واد الذهب 2

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.