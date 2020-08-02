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الرصد الوبائي ليوم الأحد … 522 إصابة جديدة

منذ 13 ثانية
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النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم السبت:

– تسجيل 522 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و475 حالة شفاء، و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 25 ألفا و 537 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 18 ألف و 435 حالة بنسبة تعاف بلغت 80 في المائة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 383 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 34
الدار البيضاء – سطات 80
طنجة – تطوان – الحسيمة 182
مراكش – أسفي 9
فاس – مكناس 147
بني ملال – خنيفرة 26
الشرق 10
درعة – تافيلالت 27
سوس – ماسة 5
كلميم – واد نون 1
العيون – الساقية الحمراء 2
الداخلة – واد الذهب 1

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

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