مصرع أب وابنيه غرقا بالناظور

علم من مصدر مطلع، أن مياه البحر بمنطقة غير محروسة بشاطئ بوقانا بإقليم الناظور، لفظت يوم عيد الأضحى جثة رب أسرة يبلغ من العمر 55 عاما، بعدما لقي مصرعه الجمعة الماضي، غرقا بالشاطئ ذاته، إثر محاولته إنقاذ ابنيه اللذين كانا يصارعان أمواج البحر، قبل أن يختفيا عن الأنظار.

وأكد المصدر ذاته، أن الضحايا الثلاث، أتوا إلى شاطئ بوقانا غير بعيد عن مدينة بني أنصار المحاذية لمليلية السليبة يوم عيد الأضحى من أجل السباحة، مضيفا أن رب الأسرة عاين ابنيه يقاومان الأمواج ويستنجدان به، فولج مياه البحر بسرعة لإنقاذهما، غير أنه لم يتمكن من ذلك، بسبب التيارات البحرية وقوة الأمواج التي دفعته بعيدا عنهما، قبل أن يختفي هو الآخر عن الأنظار ويهوي إلى قاع البحر…

ولم تتمكن عناصر الوقاية المدنية التي حلت بالمكان فور إخبارها بالحادث، من العثور على جثتي الشقيقين اللذين قضيا غرقا بمياه الشاطئ ذاته، جراء هيجان البحر.

جمال الفكيكي (الحسيمة)