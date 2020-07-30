أيت منا يوبخ لاعبيه رغم السداسية

وبخ هشام أيت منة، رئيس شباب المحمدية، لاعبيه، رغم الفوز بسداسية على سطاد المغربي اليوم، (الخميس)، بملعب المنصورية.

وطالب أيت منة لاعبيه بمضاعفة الجهود في المباريات المتبقية، وأن يكونوا في مستوى انتظارات الجمهور بحسم الصعود إلى القسم الأول.

وأجرى أيت منة حديثا مطولا مع المدرب أمين بنهاشم، والعميد أيوب عديلة، قبل ان يعقد اجتماعا مع اللاعبين في مستودع الملابس بعد المباراة.

وشهدت المباراة مواصلة المهاجم الشاب صلاح اشاران، بتسجيل “هاتريك”، فيما سجل حمزة زيدان هدفين، وهما معا من ابناء الفريق، وسجل محمد بولكسوت هدفا.

وغاب عن المباراة وليد غيلوف وكمال القيرع وياسين الحظ، بسبب الاصابة.

ع.م