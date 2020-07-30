نقابة مخاريق تطالب بالرفع من الحد الأدنى للأجور

طالب الاتحاد المغربي للشغل، بإنصاف العمال والعاملات في هذه الظرفية العصيبة التي تجتازها المملكة، من خلال التطبيق الفوري للمرسوم المتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجر، معبرا عن رفضه لأي تأجيل، والتشبث بتطبيق الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2020.

وأوردت نقابة مخاريق في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أنه “بالرغم من حق العمال الحصول على الاعتراف بتضحياتهم، وجهودهم، فإن ممثلي أرباب العمل، بعد أن قادوا حملة لتأجيل الزيادة بنسبة 5 في المائة، والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الجاري، وفقا للاتفاق الثلاثي الأطراف ليوم 25 أبريل 2019، أقدموا في خطوة غير مسبوقة على اتخاذ قرار أحادي، يرخصون لأنفسهم بتأجيل هذه الزيادة”، واصفة مبادرة ممثلي أرباب العمل “بالخطوة الأحادية والمرفوضة”.

وأكد المصدر ذاته أن “قرار ممثلي أرباب العمل يشكل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية، كون الزيادة في الحد الأدنى الصناعي والخدماتي وفي القطاع الفلاحي، التزاما تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة، وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية”.

وفي السياق ذاته، أفادت النقابة “بأن تأثير تطبيق هذه الزيادة بنسبة 5% في “السميگ” لا يساوي سوى “67 سنتيم” في الساعة أو 128.44 درهم شهريا، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهريا، وأن هذا التأثير يعتبر ضئيلا في حد ذاته، أما بخصوص القطاع الفلاحي، فزيادة نسبة 5% في الحد الأدنى للأجر لا تمثل إلا 3.83 درهم لكل أجير ليوم عمل من 12 ساعة”.

وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن الإجهاز على حق الأجراء في الرفع من الحد الأدنى للأجر المتدني أصلا، سيزيد من تدهور القدرة الشرائية لفئات متعددة من الأجراء البسطاء من مؤقتين وعمال المناولة، والنسيج، والمواد الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين، مؤكدا أن “المس بدخل العمال والعاملات يتنافى مع العدل والإنصاف والفلسفة الاقتصادية لمواجهة الأزمة، ونتيجة لذلك فلا مناص من تطبيق الالتزامات القانونية والتعاقدية لحماية الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء، سيما وأن أغلب المقاولات لا يطبقون الحد الأدنى للأجر، وخير دليل على ذلك أن 47 % من الأجراء فقط مصرح بهم بأقل من الحد الأدنى للأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا عندما يتم التصريح بهم”.

يسرى العويفي