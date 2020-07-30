المحاكم تتجدد بثلاث ملايير

أكد محمد بنعبد القار، وزير العدل، أن التكلفة الإجمالية للأوراش التي فتحتها الوزارة في عدد من المحاكم بلغت 3 ملايير و 800 مليون درهم، تهم ست بنايات جديدة تم تدشينها من قبل الوزير، كما أن هناك برنامجا يهم تدشين 19 بناية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أنه من المنتظر قبل نهاية سنة 2020 أن تنتهي أشغال بناء 24 بناية جديدة، مع العلم أن الأشغال جارية حاليا ب 29 ورشا بمختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى 60 مشروعا تمت برمجته.

وأشار الوزير أن الزيارات الميدانية التي قام بها إلى عدد من محاكم المملكة، مكنته من الاطلاع على ظروف اشتغال المسؤولين القضائيين ، ما دفعه إلى اتخاذ مبادرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مشاورات مع الجهات المختصة لبناء وتوفير مساكن خاصة بالمسؤولين القضائيين، سيما في المدن الصغيرة والبعيدة. وأفاد بنعبد القادر أنه تقرر ابتداء من الشهر الجاري، الرفع من الحصة الشهرية للوقود المخصص للسيارات النفعية المسلمة للمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة ، بشكل يلبي احتياجاتهم اليومية في التنقل داخل دوائرهم القضائية لممارسة المهام المنوطة بهم في مجال الإشراف على الإدارة القضائية والتأطير القضائي .

كريمة مصلي