أمزازي يفتتح الموسم الجديد من “كلنا أبطال”

الحلقة ذاتها تستضيف تلميذة فازت برحلة إلى وكالة ناسا الأمريكية

سيكون سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ضيف أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “كلنا أبطال” من إعداد وتقديم عادل بنموسى على القناة الثانية.

وسيكون مشاهدو القناة الثانية على موعد مع أولى حلقات الموسم الجديد شتنبر المقبل، التي ستتضمن مجموعة من الفقرات من بينها فقرة ستكون عبارة عن بورتري عن سعيد أمزازي يرصد مساره المهني من خلال تقلده مجموعة من المناصب وكذلك تسليط الضوء على جوانب من حياته الخاصة.

وقال عادل بنموسى، معد ومقدم “كلنا أبطال” ل”الصباح” إنه تم تصوير مجموعة من المشاهد المخصصة لبورتري أمزازي بالموازاة مع أجواء اجتياز الطلبة لامتحانات الباكالوريا، إذ يدعو المشاهدين إلى اكتشاف كواليس متابعة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لظروف الاختبارات، سيما أنها تتزامن هذه السنة مع ظرف استثنائي يتجلى في انتشار وباء كورونا، الذي فرض على جميع التلاميذ والطلبة متابعة دراستهم عن بعد من خلال دروس تمت برمجتها على شاشة التلفزيون وغيرها من الوسائل الممكنة بهدف ضمان الاستمرارية البيداغوجية.

وستكون من بين ضيوف الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج “كلنا أبطال”، يقول بنموسى، الطالبة إنصاف، التي فازت برحلة إلى وكالة ناسا الأمريكية، وذلك بعد تفوقها في العديد من الاختبارات التي شاركت فيها.

ومن جهة أخرى، يجري التحضير لتصوير حلقات جديدة ستخصص لاستضافة “أبطال” في مجالات مختلفة، الذين تمكنوا في تحقيق النجاح وخدمة الآخر.

يشار إلى أن البرنامج يدعو إلى ترسيخ مجموعة من القيم التي تعد من اللبنات الأساسية لبناء المجتمعات، وهي قيم الاجتهاد والعطاء وخدمة الآخر والتحدي والنبل.

أمينة كندي