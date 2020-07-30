بركان في ورطة قبل مواجهة الوداد

وجد نهضة بركان لكرة القدم نفسه في ورطة، بسبب تأكد غياب مدافعيه الاساسيين دفعة واحدة امام الوداد اليوم (الخميس).

وخسر نهضة بركان مدافعه الدولي اسماعيل مقدم. الذي اصيب بشد عضلي، سيغيبه اسبوعين، فيما سيغيب يوسفو دايو بسبب التوقيف.

وقالت مصادر من الطاقم التقني ان المدرب طارق السكتيوي سيعتمد مكرها على حمزة الركراكي الذي لم يلعب منذ سنة تقريبا بسبب الاصابة، وسينتهي عقده بنهاية الموسم، علما ان مركزه الأصلي في وسط الميدان.

وسيلعب ايضا سمير ويدار، الذي يشغل وسط الميدان في العادة، ولم يشارك سوى في مباريات معدودة.

ع.م