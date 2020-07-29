حوريا يحتج على إتمام كأس “كاف” بالمغرب

احتج حوريا كوناكري الغيني على الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بسبب برمجة نصف نهاية ونهاية كأس “كاف” بالمغرب، بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا” في العالم.

وأرسل حوريا كوناكري الغيني، المقرر أن يواجه بيراميزد المصرين ضمن نصف نهاية كأس “كاف”، رسالة إلى الكنفدرالية الإفريقية، يطالبه بإعادة النظر في التغييرات التي أقدم عليها، على غرار ما حدث في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وأوضح حوريا الغيني أنه تابع باهتمام كبير، التغييرات التي أجراها “كاف”، ويسعده أن يدلي ببعض الملاحظات، بشأن تجميع أندية نصف نهائي “كاف”، لإتمام المنافسة بإجراء مباراة فاصلة في نصف النهاية بالمغرب.

وأكد الفريق الغيني أن التغييرات المعتمدة من قبل الكنفدرالية الإفريقية، تفتقد إلى الحياد من الجانبين المالي والرياضي، بالنظر إلى هوية الأندية الأربعة المشاركة في هذه التظاهرة، إذ أنها لا تضمن تكافؤ الفرص بينهان كما هو منصوص في جميع المواثيق الرياضية الدولية.

وطالب فريق كوناكري بالرجوع إلى تطبيق النظام القديم، الذي يعتمد على الذهاب والإياب، باعتباره الأسلوب الأمثل، الذي يمنح جميع الأندية المشاركة، مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن لها التنافس، وفق مبدأ الحياد، الذي ينبغي أن يكون في مثل هذه المنافسات.

وأضاف كوناكري أنه بالرجوع إلى النظام السابق، ستكون “كاف”، عملت على توحيد القرارات في جميع مسابقتها، بعد أن اضطرت إلى اعتماد نظام الذهاب والإياب في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، معربا عن امتنانه للمجهودات التي تقوم بها “كاف”، في سبيل حل مشكل مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية.

صلاح الدين محسن