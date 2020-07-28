اعتقال موظف بمركز تسجيل السيارات

أودع موظف بمركز تسجيل السيارات بصفرو، أخيرا، السجن المحلي، بأمر من قاضي التحقيق بابتدائية المدينة، للاشتباه في تورطه في قضايا نصب واحتيال وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون مؤونة وقت التقديم للوفاء، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معه في 10 غشت المقبل.

وأحيل المتهم الأسبوع الماضي على النيابة العامة بعدما أوقف بطنجة من قبل أمن صفرو، بتنسيق مع نظيره بطنجة التي لجأ إليها للاختباء بعدما علم بتقديم شكايات ضده من قبل بعض ضحاياها الذين نصب عليهم في مبالغ مالية مختلفة تسلمها منهم لتسوية ملفاتهم وتأدية مستحقات الضرائب والرسوم.

وأوضحت المصادر أن المتهم كان يدعي مساعدة مرتفقي مركز تسجيل السيارات ويعدهم بالتكفل بتسوية ملفاتهم لدى الجهة المختصة، ويتسلم منهم أموالا، قبل أن يفاجؤوا بعدم تأديته مستحقات بقيت عالقة في ذمتهم، ليتقدموا بشكايات للنيابة العامة التي أمرت بالتحقيق في القضية قبل أن يتضح أنه فر لطنجة. وتفجرت هذه الفضيحة بعدما شهد المركز نفسه سابقا جريمتين لموظفين به، أحدهما شغل مهمة الإدارة أوقف متلبسا بتلقي 1000 درهم رشوة، كما موظف آخر أوقف بعد تسلمه 100 درهم رشوة من مواطن بلغ عن ابتزازه المتكرر له لتمكينه من شهادة تقدم بطلب للحصول عليها.

حميد الأبيض (فاس)