أعضاء الحكومة يتبرعون بخُمُس رواتبهم إلى نهاية السنة لفائدة صندوق كورونا

قرر مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التبرع بخُمُس رواتب كافة أعضاء الحكومة، ابتداء من شهر غشت وإلى غاية نهاية السنة الحالية لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا القرار يأتي “ترسيخا لروح التضامن والتآزر التي عبرت عنها كافة شرائح المجتمع المغربي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

كما يأتي هذا القرار، يضيف أوعويشة، “مساهمة من أعضاء الحكومة في الجهود المبذولة للتصدي لهذه الجائحة التي ما زالت تستدعي المزيد من التعبئة الجماعية والانخراط بشتى الوسائل من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها هذا الوباء”.