رسالة رياضية: إرث وزير

طرحت على وزارة الثقافة والشباب والرياضة، مجموعة من الملفات، المستعصية على الحل منذ سنوات، خاصة ما يتعلق بالجامعات الرياضية، والمشاكل المطروحة فيها.

وكتب للوزير الشباب عثمان الفردوس أن يرث مشاكل الجامعات الرياضية، دون أن تكون له صلة من قريب أو بعيد بالموروث، سوى أنه عين على قطاع، أضحت مشاكله أكثر من إنجازاته، وصراعاته الداخلية، أقوى من إسهامه في إقلاع حقيقي لرياضتنا الوطنية.

غير أن الوزير مطالب بتسوية بعض الملفات المرمية في دهاليز مكاتب مديرية الرياضات، دون أن يجد المسؤولون مخرجا، للأزمة المعمرة ببعض الجامعات الرياضية، منها على سبيل المثال ، جامعتا الريكبي والبادمنتون.

وبات من غير المنطقي أن يستمر الوزير في تجاهل ملفات هذه الجامعات، وعليه أن يتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد أن أصبحت ملفات بعضها، موضوعة لدى المحاكم الوطنية والدولية، بل إن بعضها تلقى عقوبات من قبل اتحاداتها الدولية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الريكبي، وأصبحت حديث الخاص والعام، بسبب توقيفه عن الممارسة.

ولم يعد من المقبول أن يستمر الوزير في غض الطرف عن ملفات هذه الجامعات، لأنها أصبحت تسيء للمغرب، في الوقت الذي كان عليها أن تعمل على إشعاعه، وعليه أن يفتح ملفاتها، رغم أن جذور المتورطين فيها، أحكمت قبضتها عليها بيد من حديد، وتحريرها يقتضي اتخاذ قرارات صارمة.

وعلى الوزير، أن يعي جيدا، أن مرحلة المهادنة وجبر الخواطر انتهت، ودخوله في مواجهة مباشرة مع البعض، ممن أساؤوا للرياضة الوطنية، أمر لا مفر منه، وشر لا بد منه، لأنه يتطلب قرارات حاسمة، قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها، فلا يمكن الاستمرار في هذا الوضع غير الشرعي بالنسبة إلى الجامعات المعنية، ضمنها جامعة صدرت في حقها تقارير افتحاص سلبية.

إن المسؤولية لا تقتصر على كشف الخلل، بل يجب أن تتعداه لربطها بالمحاسبة، فلا تجعل من عجز أسلافك، على اتخاذ القرارات السليمة، قدوة لك.

صلاح الدين محسن