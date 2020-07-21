تفكيك عصابة “الطاكسي” بسيدي بنور

علمت “الصباح” أن عناصر الدرك الملكي بسرية سيدي بنور، استنفرت قواتها لإيقاف أفراد العصابة، تتكون من ثلاثة أشخاص يستغلون سيارة أجرة من الحجم الكبير في تنفيذ عملياتهم الإجرامية بدكالة .

وكشفت المصادر أن أفراد العصابة يتجولون بإقليم سيدي بنور عبر استخدام “طاكسي” كبير، إذ يوهمون الضحايا بنقلهم إلى وجهات التي يقصدونها، ومباشرة بعد ركوب الضحية يتعرض للاعتداء وسلبه كل ما يتحوزه من مبالغ مالية وهواتف محمولة.

وزادت المصادر أن عناصر الدرك الملكي، توصلت بشكايات عدد من ضحايا العصابة، التي نفذت عدة عمليات بتراب جماعة مطران والزمامرة بإقليم سيدي بنور، وكان آخرها تعريض ضحية للاعتداء والسرقة في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي بجماعة بوحمام. وزرعت العمليات الإجرامية لهاته العصابة، الخوف والهلع في نفوس المواطنين، منهم تجار المواشي الذين يتوجهون إلى الأسواق الأسبوعية في الصباح الباكر. وهو ما دفع عناصر الدرك الملكي تكثيف الأبحاث والتحريات لإيقافها العصابة التي تنشط بكل أريحية بالمجال الترابي لإقليم سيدي بنور.

وأوضحت المصادر أن الفترة التي تسبق عيد الأضحى، تشهد كل سنة انتشار عمليات السرقة واعتراض سبيل مارة، أغلبهم المتوجهين للأسواق الأسبوعية بدكالة.

أحمد سكاب (سيدي بنور)